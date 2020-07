Aktien Schweiz Eröffnung: Leichte Gewinne zum Wochenschluss

Die Schweizer Börse tendiert am Freitag im frühen Geschäft freundlich. Unerwartet gute Konjunkturzahlen aus den USA und China sorgen laut Händlern für eine grundsätzlich positive Stimmung. Der Risikoappetit der Anleger könnte aber im Verlauf von den Corona-Sorgen gedämpft werden. In den USA wurde mit über 50'000 neuen Infektionen erneut ein starker Anstieg der Covid-19-Erkankungen registriert. Da am Freitag wegen des Unabhängigkeitsfeiertags die Börsen in den USA geschlossen bleiben, fehlten zudem die Impulse von jenseits des Atlantiks und die anfänglichen Käufe könnten wieder abebben.