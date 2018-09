Aktien Schweiz Eröffnung: Leichte Gewinne zum Wochenstart

Der Schweizer Aktienmarkt ist nach einer verlustreichen Woche am Montag etwas fester in den Handel gestartet. Die Vorgaben aus Asien waren uneinheitlich: Während die Börsen in Japan und Südkorea stabile Kurse meldeten, ging es an Chinas Märkten abwärts. US-Präsident Donald Trump hatte Peking weitere Zölle auf Waren im Wert von 267 Milliarden US-Dollar angedroht.