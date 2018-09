Aktien Schweiz Eröffnung: Leichte Kursgewinne trotz anhaltender Unsicherheit

Der Schweizer Aktienmarkt knüpft am Dienstag an seinen freundlichen Wochenauftakt an und legt im frühen Handel zu. Allerdings fallen die Kursaufschläge zunächst noch moderater aus als am Montag. Trotz der positiven Tendenz bleibe die Lage aber unsicher, betonen Marktteilnehmer. Für einen freundlichen Schub sorge derzeit das zweite geplante Gipfeltreffen zwischen dem US-Präsidenten Donald Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un.