Aktien Schweiz Eröffnung: Leichte Kursverluste zum Wochenstart

Zum Wochenstart lassen die Anleger am Schweizer Aktienmarkt Vorsicht walten. Für den Leitindex SMI geht es daher im frühen Handel erst einmal abwärts. Damit befindet er sich in guter Gesellschaft. Auch an wichtigsten europäischen Börsenplätze geben die Kurse zunächst etwas nach. Erst im weiteren Wochenverlauf warteten einige Impulse und wichtige Datensätze auf die Marktteilnehmer und sorgten zum Wochenstart für Zurückhaltung, kommentiert ein Händler.