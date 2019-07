Aktien Schweiz Eröffnung: Leichte Verluste - Gewinnmitnahmen vor Berichtssaison

Nicht zuletzt wegen der Sorgen um das weltweite Wirtschaftswachstum richten Investoren ihre Aufmerksamkeit verstärkt auf die Notenbanken. Daher rückt auch die Anhörung von Fed-Chef Jerome Powell vor dem US-Kongress am morgigen Mittwoch bereits in den Fokus. Hier erhoffen sich Marktteilnehmer Aufschluss über die weitere Zinspolitik des Fed, nachdem überraschend gute Arbeitsmarktzahlen am Freitag die Hoffnung auf einen grösseren Zinsschnitt der Währungshüter bei ihrer nächsten Sitzung zunächst gedämpft hatten.

Der Swiss Market Index (SMI) gibt gegen 09.20 Uhr um 0,26 Prozent nach auf 9'968,49 Punkte. Für den 30 Aktien umfassenden Swiss Leader Index (SLI) geht es um 0,49 Prozent auf 1'523,64 Punkte abwärts und der breite Swiss Performance Index (SPI) fällt um 0,20 Prozent auf 12'064,67 Punkte. Unter den 30 wichtigsten Aktien stehen 21 Verlierer sieben Gewinner gegenüber. Zwei sind unverändert.

Zu der Sorge um das Wirtschaftswachstum spiegele sich letztlich auch in der Verliere-Liste wider, kommentiert ein Händler. Mit Adecco (-4,1%), Clariant (-3,1%), Sika (-2,1%) und ABB (-1,8%) fallen vor allem konjunkturabhängige Werte zurück. Dabei wird der Abwärtsdruck bei Adecco durch eine Abstufung verstärkt. Bei Clariant macht sich eine Warnung des Konkurrenten BASF zusätzlich bemerkbar.

Beim Industriekonzern ABB loben Analysten grundsätzlich die angekündigte Trennung von dem Geschäft mit Solarwechselrichtern. Allerdings erwarten sie hohe finanzielle Belastungen, die aus dem Verkauf entstehen.

Auf der Suche nach Sicherheit greifen Anleger denn auch bei den eher defensiven Titeln wie Novartis, Swiss Re und Nestlé zu, die zwischen 0,3 und 0,1 Prozent gewinnen.

hr/kw

(AWP)