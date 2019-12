Aktien Schweiz Eröffnung: Leichte Verluste zum Wochenstart

Am Schweizer Aktienmarkt halten sich Investoren am Montag zunächst zurück. Zwar sind die Vorgaben von der Wall Street stark gewesen, doch schon in Asien sind die Börsen mit eher gedrosseltem Tempo gefolgt. Grund sind die jüngsten Konjunkturdaten aus China. Dort tragen die Exportdaten deutliche Spuren des anhaltenden Zollstreits mit den USA.