Aktien Schweiz Eröffnung: Leichter - Anleger vorsichtig vor US-Zinsentscheidung

Dass am Donnerstag der Schweizer Nationalfeiertag begangen wird, dämpfe die Kauflust der Anleger noch zusätzlich, heisst es am Markt. Viele Anleger dürften den Feiertag ausnützen und eine Brücke in ein verlängertes Wochenende schlagen. Für Impulse sorgen könnten ausserdem die vielen Firmenabschlüsse, die im Laufe der Woche veröffentlicht werden. Dazu gehören die Grossbank Credit Suisse, LafargeHolcim und Swiss Re, die alle am Mittwoch berichten.

Der Swiss Market Index (SMI) verliert um 09.15 Uhr 0,30 Prozent auf 9'937,72 Punkte. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) sinkt um 0,23 Prozent auf 1'524,83 und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,22 Prozent auf 12'067,70 Zähler. 15 der 30 grössten Aktien geben nach, 13 legen zu und zwei sind unverändert.

Unter Druck stehen die Aktien von Novartis (-1,4%). Der Pharmariese hat in der wichtigen Paragon-Studie mit dem Herzmittel Entresto die Ziele verfehlt. Es sei allgemein bekannt, dass die Wahrscheinlichkeit für einen positiven Ausgang der Studie eher gering einzustufen war, schreibt Michael Nawrath von der Zürcher Kantonalbank. Negativ sei es aber trotzdem. Er gehe jedoch nicht von einer nachhaltigen Kursreaktion aus. Der Genussschein von Rivale Roche notiert derweil unverändert.

Die anhaltenden Demonstrationen in Hongkong stimmten die Anleger bei den Aktien der Luxusgüterhersteller Richemont (-1,0%) und Swatch (-1,4%) vorsichtig, heisst es.

Die Anteile von Clariant (-1,2%) büssen ebenfalls Terrain ein. Goldman Sachs hat den Titel auf 'Neutral' von 'Buy' herabgestuft.

Die Aktien von Nestlé (+0,4% auf 104,44 Fr.) setzen dagegen den Aufwärtstrend fort. Eine Reihe von Analysten hat das Kursziel für die Titel des Nahrungsmittelriesen erhöht. Die neuen Werte lauten auf 110 bis 117 Franken. Nestlé hatte am Freitag mit seinem Halbjahresbericht und dabei vor allem mit einer unerwartet starken Verbesserung der operativen Marge die Anleger überzeugt.

Die Aktien der Grossbanken Credit Suisse (-0,7%) und UBS (-0,7%) setzen die Talfahrt fort. Am Freitag hatte das Bundesgericht entschieden, dass UBS die Daten von gut 40'000 Kunden an Frankreich liefern müsse. Dies war im Markt mit Enttäuschung aufgenommen worden.

Am breiten Markt fallen SFS (-1,9% auf 80,80 Fr.). Berenberg hat das Kursziel für den Befestigungstechniker auf 60 von 65 Franken reduziert und empfiehlt den Titel zum Verkauf.

Airesis (+5,1%) steigen nach dem Zwischenbericht.

pre/kw

(AWP)