Aktien Schweiz Eröffnung: Leichtere Eröffnung vor Feiertag

Am Schweizer Aktienmarkt halten sich Investoren zur Wochenmitte zunächst zurück. Nach dem starken Wochenauftakt gehe die Verschnaufpause in die Verlängerung, kommentiert ein Händler. Am (morgigen) Donnerstag findet kein Handel statt, und viele Anleger dürften am Freitag eine Brücke machen, begründen weitere Marktteilnehmer die aktuelle Zurückhaltung.