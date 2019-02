Aktien Schweiz Eröffnung: Leichtes Minus - Kühne+Nagel brechen ein

Der Schweizer Aktienmarkt ist am Mittwoch mit leicht tieferen Notierungen in den Handel gestartet. Nachdem der breite SPI-Index am Vortag ein Allzeithoch erreicht hatte, sei nun eine Verschnaufpause angezeigt, heisst es am Markt. Investoren dürften darüber hinaus verstärkt auch über Gewinnmitnahmen nachdenken, meint ein Analyst. Besonders hart trifft dies aktuell Kühne+Nagel, da die Jahreszahlen 2018 nicht nach dem Geschmack der Investoren ausgefallen sind.