Aktien Schweiz Eröffnung: Markt schwenkt auf Konsolidierungskurs ein

Nach zwei Tagen mit kräftigen Gewinnen präsentiert sich der Schweizer Aktienmarkt am Donnerstag im frühen Handel schwächer. Händler sprechen von einer Konsolidierung der jüngsten Entwicklung. "Wir haben in den beiden Vortagen rund zehn Prozent gutgemacht", sagt ein Händler. Eine Atempause sei daher nicht überraschend. Im weiteren Verlauf sei dann wohl wieder alles möglich. "Das einzig Sichere momentan ist, dass wir weiterhin mit grossen Schwankungen leben müssen", so der Händler.