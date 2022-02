Aktien Schweiz Eröffnung: Mit höheren Kursen in die neue Woche

Der Schweizer Aktienmarkt verzeichnet am Montag im frühen Geschäft Gewinne auf breiter Front. Nach dem die vergangene Woche trotz zwei schwachen Börsentagen zum Schluss zum ersten Mal in diesem Jahr ein positiver Wochensaldo resultiert hatte, setzt sich damit zumindest in der Eröffnungsphase der Stabilisierungstrend fort. Die anhaltenden Spannungen in der Ukraine-Krise sowie schwache Daten aus der deutschen Industrie sorgen allerdings für eine anhaltend vorsichtige Stimmung unter den Investoren.