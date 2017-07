Aktien Schweiz Eröffnung: Moderat im Plus - Berichtssaison in voller Fahrt

Der Schweizer Aktienmarkt ist am Donnerstag mit moderaten Kursgewinnen in den neuen Handelstag gestartet. Positive Vorgaben haben die US-Börsen geliefert, die nach Börsenschluss in Europa noch etwas weiter zulegten und auch die asiatischen Börsen schlossen positiv. An den Finanzmärkten steht die am Nachmittag anstehende EZB-Zinsentscheidung im Zentrum. In der Nacht auf Donnerstag hatte bereits die japanische Notenbank bekanntgegeben, an ihrer lockereren Geldpolitik festzuhalten.