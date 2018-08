Aktien Schweiz Eröffnung: Moderate Anfangsgewinne - Sunrise gesucht

Der Schweizer Aktienmarkt ist am Donnerstag etwas fester in die Sitzung gestartet. Unmittelbar nach Eröffnung haben sich die Kurse leicht ins positive Terrain vorgeschoben, der Leitindex SMI kommt aber wie schon am Vortag kaum vom Fleck. Die Vorgaben aus den USA sind für einmal wieder negativ. So hat das politische Gezerre um den US-Präsidenten Donald Trump und einstige Weggefährten die Stimmung an der Wall Street belastet. Das Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank Fed wurde von den Investoren dagegen mit Gleichmut aufgenommen. Letztlich bestätigte sich die Erwartung, dass demnächst mit einer weiteren Zinserhöhung durch das Fed zu rechnen ist.