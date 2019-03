Aktien Schweiz Eröffnung: Moderate Gewinne auf breiter Front

Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Freitag im frühen Geschäft etwas fester. Nach zwei Tagen Verschnaufpause nimmt der SMI damit den Aufwärtstrend wieder auf, allerdings sind Aufschläge moderat. Die vorsichtige Haltung der amerikanischen Notenbank am Mittwoch und auch der SNB am Vortag vermochten die Investoren nicht nachhaltig zu verunsichern. Im Fokus steht dafür weiterhin der Brexit. Die EU gewährt nun also den Briten den gewünschten Aufschub, allerdings lediglich um einige Wochen. An der Ausgangslage aus Sicht der Börsianer ändert sich damit nicht viel: Die Unsicherheit bleibt vorläufig gross.