Aktien Schweiz Eröffnung: Moderate Kursgewinne zum Wochenstart

In der Schweiz und auch in Europa werden die Einkaufsmanagerindizes erst im weiteren Handelsverlauf bekannt gegeben. Daher sei es durchaus möglich, dass sich einige Marktteilnehmer erst einmal noch etwas zurückhielten. Die Berichtssaison geht auch in dieser Woche weiter, wird nun aber zunehmend von den hinteren Reihen bestimmt. Laut Händlern gewinnen daher Themen wie die US-chinesischen Beziehungen oder auch die Debatte um ein weiteres Konjunkturpaket in den USA mehr Bedeutung.

Der SMI gewinnt gegen 09.15 Uhr 0,27 Prozent auf 10'033,02 Zähler hinzu. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Werte enthalten sind, steigt um 0,25 Prozent auf 1'524,74 Punkte und der breit gefasste SPI um 0,30 Prozent auf 12'444,88 Zähler.

Unter den grössten Gewinnern sind auch die drei Techwerte Temenos (+1,2%), Logitech (+0,7%) und AMS (+0,3%) zu finden. Händler verweisen auf die US-Technologie-Aktien, die einmal mehr für eine freundliche Vorgabe sorgen.

Aber auch andere konjunktursensible Titel wie Sika (+1,3%) und ABB (+1,0%) sind am Morgen ohne kurstreibende Nachrichten gefragt. Unterstützung erhält der Gesamtmarkt durch die beiden Pharma-Schwergewichte Roche (+0,7%) und Novartis (+0,6%), die beide am Morgen EU-Zulassungen erhalten haben.

Zahlen gibt es vor allem aus den hinteren Reihen. Beim Reisedetailhändler Dufry (-4,9%) brachen die Umsätze im zweiten Quartal fast vollständig zusammen. Interroll (+2,8%) und Belimo (+0,1%) haben ebenfalls über das erste Semester berichtet.

hr/rw

(AWP)