Aktien Schweiz Eröffnung: Nachgebende Kurse - Anleger bleiben vorsichtig

Die Schweizer Börse zeigt sich am Donnerstag im frühen Handel schwächer. Die Anleger seien angesichts der andauernden Hängepartie im US-chinesischen Handelsstreit vorsichtig, heisst es am Markt. Zudem trübten enttäuschende Daten aus China und die Unruhen in Hongkong die Stimmung. Doch wirklich verkaufen wollten die Anleger auch nicht, denn sie rechneten wohl weiterhin fest mit einem positiven Ergebnis bei den Handelsgesprächen. "Anders kann man das rekordhohe Niveau an den Börsen sonst nicht erklären", sagt ein Händler.