Aktien Schweiz Eröffnung: Nächster Boxenstopp 12'000 Punkte

Der Schweizer Aktienmarkt nähert sich am Dienstag langsam der psychologisch wichtigen Marke von 12'000 Punkten an. Es sei gut möglich, dass der Markt die Hürde noch vor dem grossen Verfall an den Terminmärkten an diesem Freitag nehme, heisst es in einem aktuellen Kommentar. Für den heutigen Handelstag stehen noch verschiedene US-Konjunkturdaten auf der Agenda, bevor dann am morgigen Mittwoch die Zinsentscheidung des Fed folgt.