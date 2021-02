Aktien Schweiz Eröffnung: Optimismus gewinnt wieder Oberhand

Der Schweizer Aktienmarkt legt am Montag im frühen Geschäft zu. Damit kommt es zu einer Gegenbewegung nach dem schwachen Freitag, der vor allem von den Abgaben in Roche und Nestlé belastet war. Gestützt werden die Aktien zum Börsenstart in Europa von starken Vorgaben aus den USA und aus Japan. Nach den eher durchzogenen Arbeitsmarktdaten aus den USA vom Freitag hätten sich die Hoffnungen auf ein baldiges Stimulus-Paket in den USA verstärkt, hiess es in Marktkreisen. So gesehen seien die schlechten Nachrichten vom amerikanischen Arbeitsmarkt gleichzeitig gute Nachrichten.