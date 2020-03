Aktien Schweiz Eröffnung: Panik ergreift die Aktienmärkte

Im Laufe des Wochenendes haben dann die Nachrichten zum Coronavirus gezeigt, dass es sich immer weiter ausweitet und damit ein Abschätzen der wirtschaftlichen Folgen immer schwieriger wird. Im besonders stark betroffenen Italien sind ganze Regionen und Städte im Norden abgeriegelt worden. Zudem sind Saudi-Arabien und Russland miteinander in einen Öl-Preiskrieg getreten, nachdem sich die Opec und ihre Kooperationspartner nicht auf eine weitere Beschränkung der Rohölproduktion einigen konnten. Die Ölpreise sind am Montag um etwa 30 Prozent in die Tiefe gerauscht.

Der SMI sackt gegen 9.20 Uhr um 5,69 Prozent ab auf 9'183,06 Punkte. Der SLI, der die 30 wichtigsten Werte einschliesst, bricht um 6,42 Prozent ein auf 1'382,09 und der breite SPI um 5,60 Prozent auf 11'215,09 Zähler.

Prozentual zweistellig geht es zeitweise für Finanzwerte abwärts. Aktuell verlieren die UBS und die CS noch mehr als 10 Prozent. Zurich, Julius Bär und Partners Group geben zwischen 9,5 und 7,6 Prozent nach. Als Grund gelten die sinkenden Renditen der US-Staatsanleihen. Tiefe Renditen bedeuten auch tiefere Einnahmen für die Finanzinstitute.

Ebenso deutlich kommen noch konjunktursensible Werte wie AMS (-9,2%) und ABB (-8,8%) unter die Räder. Der Versuch von AMS, die Wogen mit einer Prognosebestätigung zu glätten, ist fehlgeschlagen.

Im breiten Markt werfen Investoren die Aktien von Sulzer, die stark vom Ölmarkt abhängig sind, im grossen Stil auf den Markt. Die Aktien brechen um ein Viertel ein. Ypsomed büssen nach einer Gewinnwarnung 9,1 Prozent ein.

hr/kw

(AWP)