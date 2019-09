Aktien Schweiz Eröffnung: Politik sorgt für Kursgewinne auf breiter Front

Die Schweizer Börse tendiert zur Wochenmitte unterstützt von politischen Faktoren auf breiter Front fester. Die Anleger reagierten auf die politische Entwicklung in Grossbritannien, in Italien und in Honkong mit Erleichterung, heisst es im Markt. Die Gegner eines ungeordneten Brexit fügten Premierminister Boris Johnson am Dienstag eine schwere Niederlage zu. Sie ebneten den Weg für ein Gesetz gegen einen No-Deal-Brexit. Bereits am Mittwoch soll der Entwurf durchs Unterhaus gepeitscht werden.