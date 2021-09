Aktien Schweiz Eröffnung: Positiver Start in den September

Die Schweizer Aktienbörse legt am Mittwoch im frühen Handel zu, womit der Start in den September geglückt ist. Im August hatte der SMI - trotz der zuletzt leichten Abwärtstendenz - insgesamt knapp 2 Prozent gewonnen, die Avancen seit Anfang Jahr belaufen sich damit inzwischen auf fast 16 Prozent rsp. knapp 20 Prozent unter Berücksichtigung der Dividendenzahlungen. Positiv wirken sich zur Wochenmitte die Vorgaben aus Asien aus, wo die Börsen trotz erneut schwacher Signale aus der chinesischen Wirtschaft anzogen. Eine weitere Erklärung ist laut einem Händler die grosse Menge an Geld, das jeweils zum Monatsanfang vorhanden ist und investiert werden will.