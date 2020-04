Aktien Schweiz Eröffnung: Prinzip Hoffnung beschert SMI Auftaktgewinne

Die Aussicht, dass sich die Lage in wichtigen Ländern wie der Schweiz, Deutschland und vor allem den USA in den kommenden Wochen nach und nach wieder normalisieren kann, sorgt zum Wochenschluss für europaweite Kursgewinne. Der SMI ist denn auch mit einem deutlichen Aufschlag gestartet und bewegt sich aktuell auf einem Niveau, das er zuletzt vor mehr als einem Monat gesehen hatte. Auch in den USA und Asien hatten die jüngsten Aussagen von US-Präsident Donald Trump die Kurse beflügelt.