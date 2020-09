Aktien Schweiz Eröffnung: Rasanter Start in die Woche - Sonova überragend

Nebst der Entwicklung an der Corona-Front rückt die Präsidentschafts-Wahl in den USA verstärkt in den Fokus der Investoren. Mit dem ersten TV-Duell zwischen Donald Trump und Joe Biden, welches für den morgigen Dienstag angesagt ist, beginne die "wirklich heisse Phase", heisst es dazu in einem Kommentar der Raiffeisen Bank. Im Wochenverlauf interessieren aber auch neue Verhandlungen zum Brexit sowie gegen Ende der Woche der Arbeitsmarktbericht aus den USA. Auf Unternehmensseite dürfte ein Investorentag von Sika am Mittwoch einer der Höhepunkte darstellen.

Der SMI gewinnt gegen 09.10 Uhr 1,18 Prozent auf 10'336,55 Punkte. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, zieht um 1,44 Prozent auf 1'559,51 Punkte an und der breite SPI um 1,11 Prozent auf 12'857,39 Punkte. Die 30 wichtigsten Aktien liegen alle im Plus.

Sonova (+9,8%), werden von einer Anhebung der Guidance für das laufende Geschäftsjahr beflügelt. Der Hörsystem-Hersteller erholt sich rascher vom Einbruch der Corona-Krise als bisher angenommen. Mit der Aufhebung des Lockdowns seien die Kunden wieder zu ihrem gewohnten Konsumverhalten zurückgekehrt, sagte CEO Arnd Kaldowski dazu im Gespräch mit AWP.

Stark zeigen sich im frühen Geschäft auch die beiden Grossbanken UBS (+2,3%) und CS (2,1+%). Diese haben nach Verlusten von 11 bzw. 12 Prozent in der Vorwoche allerdings auch Einiges an Aufholbedarf.

Am Ende der Tabelle stehen die defensiven Nestlé mit einem Plus von 0,3 Prozent.

Aus dem breiten Markt fallen Basilea (+2,9%) auf. Das Pharmaunternehmen hat den Beginn einer neuen Studie mit einem Wirkstoff gegen Magenkrebs angekündigt.

Die Aktien von Aryzta (+2,0%) legen ebenfalls zu, nachdem der angeschlagene Backwarenkonzern mit den Gläubigern erleichterte Kreditbedingungen aushandeln konnte.

cf/ra

(AWP)