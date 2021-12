Aktien Schweiz Eröffnung: Rekordlauf hält an - SMI nimmt 13'000 ins Visier

Die Stimmung bleibt vor dem Jahreswechsel von den Nachrichten um Omikron geprägt. Die mittlerweile an vielen Orten der Welt - wie auch in der Schweiz - dominierende Corona-Variante bringe Unsicherheit auf zwei Ebenen, heisst es in einem Marktkommentar. Einerseits könnten die vielerorts erlassenen Einschränkungen die Konsumfreude der Menschen und damit auch den globalen Handel und das Wirtschaftswachstum insgesamt beeinträchtigen. Andererseits könnten wegen den Ausfällen von Mitarbeitern neue Lieferengpässe entstehen und dadurch der Druck auf die Inflation weiter zunehmen.

Der SMI notiert um 09.15 Uhr 0,30 Prozent höher bei 12'905,60 Punkten. Das neue Allzeithoch liegt aktuell bei 12'913,17 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, zieht um 0,30 Prozent auf 2072,07 Punkte an und der umfassende SPI um 0,25 Prozent auf 16'464,10 Punkte. Im SLI kommen auf 23 Gewinner sieben Verlierer.

Die Nachrichtenlage ist wie üblich in der Zeit "zwischen den Jahren" dünn. Ein Ausnahme macht Clariant mit einer kleineren Akquisition in den USA, die Aktie verzeichnet in der Folge im frühen Handel ein Plus von 0,3 Prozent und fällt damit nicht weiter auf. In Marktkreisen wird der Ergänzungskauf als grundsätzlich positiv und der formulierten Akquisitionsstrategie entsprechend beurteilt.

Bei den Blue Chips stehen mit Sonova (+1,0%), Alcon (+0,7%) und Novartis (+0,5%) drei Titel aus dem Gesundheitsbereich gemeinsam mit Kühne+Nagel (+0,7%) zuoberst, wobei der Gesamtmarkt natürlich insbesondere von der soliden Performance des Schwergewichts Novartis profitiert.

Nestlé und Roche (je +0,3%) zeigen sich im Vergleich zu Novartis dagegen unauffällig.

Die Verliererliste wird von Richemont (-0,3%) und Schindler (-0,2%) angeführt.

cf/ys

(AWP)