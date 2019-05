Aktien Schweiz Eröffnung: Rezessionsängste belasten - Sichere Häfen gesucht

Am Schweizer Aktienmarkt überwiegen zur Wochenmitte die negativen Vorzeichen. Dagegen flüchten Investoren verstärkt in sichere Häfen. Das sorgt am Bondmarkt für steigende Kurse und sinkende Renditen. In den USA hat sich die Zinskurve zwischen den ganz kurzen Laufzeiten und den zehnjährigen Treasuries erneut umgekehrt - ein Phänomen, das Rezessionsängste schürt.