Aktien Schweiz Eröffnung: Schwächer - Inflations- und Konjunktursorgen belasten

Der Schweizer Aktienmarkt setzt am Dienstag die Talfahrt belastet von Inflations- und Wachstumssorgen fort. Die Marktteilnehmer befürchten, dass die US-Notenbank wegen der hohen Inflation weiterhin einen aggressiven Ton anschlagen wird. Daher neigten sie vor dem Symposium der Notenbanker in Jackson Hole, das am Donnerstag beginnt, auch verstärkt zu Verkäufen, heisst es am Markt. Die Marktteilnehmer gehen davon aus, das Fed auch im September die Zinsen um 75 Basispunkte erhöhen dürfte.