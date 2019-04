Aktien Schweiz Eröffnung: Schwächer vor allem wegen Novartis

Der Schweizer Aktienmarkt gibt am Mittwoch im frühen Geschäft leicht nach, belastet vor allem von schwachen Novartis. Nach dem starken Lauf der vergangenen gut zwei Wochen und knapp unter dem am Vortag markierten neuen Allzeithoch legt der SMI damit eine Verschnaufpause ein. Leicht getrübt wird die Stimmung von Konjunktursorgen, nachdem der IWF am Vortag seine Prognosen für das weltweite Wachstum der Wirtschaft im laufenden Jahr klar zurückgenommen hat. Die Mehrheit der Titel zeigt sich davon aber wenig beeindruckt.