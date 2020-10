Aktien Schweiz Eröffnung: Schwächer - Warten auf US-Rettungspaket und Beige Book

Die Schweizer Börse tendiert nach zwei schwächeren Sitzungen am Mittwoch im frühen Geschäft wenig verändert. Die Anleger hielten sich zurück, heisst es am Markt. Sie seien verunsichert wegen der rasanten Ausbreitung der Corona-Pandemie. Zudem veröffentlicht die US-Notenbank Fed am Abend ihren Konjunkturbericht, das "Beige Book", das Aufschluss über die konjunkturelle Entwicklung in den USA gibt.