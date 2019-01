Aktien Schweiz Eröffnung: Schwergewichte bremsen SMI aus

Am Schweizer Aktienmarkt dominieren am Montag eigentlich die positiven Vorzeichen. Der Leitindex SMI wird im frühen Handel allerdings von den defensiven Schwergewichten ausgebremst und notiert leicht im Minus. Der Fokus der Anleger liegt erneut auf dem Handelsstreit zwischen den USA und China. Die beiden Länder wagen am Montag und am Dienstag im Rahmen zweitägiger Gespräche einen neuen Anlauf, um ihren Konflikt beizulegen. Laut Händlern gibt es Hoffnungen auf eine weitere Annäherung, wenn auch noch nicht mit einem grossen Durchbruch gerechnet wird.