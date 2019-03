Aktien Schweiz Eröffnung: Schwergewichte sorgen für Kursplus

Die Abgeordneten des britischen Unterhauses haben am Vorabend gegen einen EU-Austritt ohne Abkommen gestimmt. Dies seien gute Nachrichten, schreibt Thomas Gitzel von der VP Bank. Der letzte Akt im Brexit-Theater sei aber noch lange nicht gespielt. "Ein chaotischer Brexit ist erst mal vom Tisch, aber das Brexit-Chaos bleibt", schreibt Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners in seinem Morgenkommentar. Die britischen Abgeordneten stimmen am Abend über eine Verschiebung des Brexits ab.

Der Swiss Market Index (SMI) steht um 09.15 Uhr 0,25 Prozent höher bei 9'410,98 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) steigt um 0,22 Prozent auf 1'450,25 Punkte und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,28 Prozent auf 11'147,26 Punkte. Von den 30 SLI-Titeln notieren acht schwächer und 20 legen zu. Roche und Givaudan sind unverändert.

Bei den Bluechips stehen die Aktien von Vifor (+3,5%) an der Spitze. Der Pharmakonzern hat besser als erwartete Zahlen vorgelegt.

Gefragt sind zudem die Aktien von Geberit (+1,1%) und Kühne + Nagel (+1,0%). Die Titel von Dufry (+0,3%) ziehen nach guten Ergebnissen an.

Dagegen setzen Schindler (-1,3%) den Abwärtstrend fort. SocGen hat den Titel auf 'Hold' von 'Buy' herabgestuft.

AMS (-1,3%) geben ebenfalls erneut nach. Händler erwähnen eine am Studie von Longbow Research zum US-Grosskunden Apple. Demnach sei es im Februar zu einer weiteren Nachfrageverschlechterung für die neueren iPhone-Modelle gekommen.

Am breiten Markt sacken die Aktien von Komax um 17 Prozent ab. Der Kabelmaschinenhersteller gerät nach der Publikation des Jahresergebnisses und einer schwachen Prognose unter Druck. Komax rechnet nach einer Gewinnsteigerung im 2018 für das erste Halbjahr 2019 mit einem Umsatzrückgang und einem "markant tieferen Ergebnis".

