Aktien Schweiz Eröffnung: Seitwärts nach jüngstem Anstieg

Positive und negative Impulse halten sich laut Analysten in etwa die Waage. Die US-Vorgaben waren leicht positiv. Auf der anderen Seite sind die neusten Brexit-Entwicklungen eher ein Belastungsfaktor. Das britische Unterhaus "fällte" am Montagabend einen weiteren Nicht-Entscheid und die weitere Entwicklung ist völlig offen. Heute wird erneut getagt.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert gegen um 09.15 Uhr 0,13 Prozent tiefer bei 9'525,62 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) steht hingegen 0,02 Prozent höher bei 1'465,35 Stellen, während der breite Swiss Performance Index (SPI) wiederum 0,12 Prozent auf 11'306,06 Zähler nachgibt. Rund ein Drittel der 30 SLI-Aktien erleiden Verluste.

Gebremst wird der Gesamtmarkt insbesondere vom Schwergewicht Novartis (-0,8%). Und auch Roche (-0,2%) kommen nicht vom Fleck. Zu den beiden Titel gibt es Nachrichten. Bei Novartis sind sie aber nicht negativ, hat der Pharmakonzern doch in China die Zulassung für das Schuppenflechte-Mittel Cosentyx erhalten. Roche weht bei der geplanten Übernahme des US-Unternehmens Spark Therapeutics derweil ein kräftiger Wind von Investorenseite entgegen.

Auf der positiven Seite stechen die Bankentitel von Julius Bär (+1,5%) hervor, die als einziger Titel im SMI/SLI eine Kursveränderung von mehr als 1 Prozent zeigen. Mit UBS, CS, Partners Group und Swiss Life zählen weitere Finanztitel zu den grössten Gewinnern. Am Vorabend hatten sich in New York die US-Bankenpapiere gut geschlagen.

Die Swiss-Re-Titel (+0,6%) zeigen sich derweil wenig beeindruckt von einem Bericht, dass der der Absturz der Ethiopian-Boeing-Maschine und das weltweite Flugverbot der 737 Max 8 für die Rückversicherungen teuer werde.

Am breiten Markt liegen zu mehreren Unternehmen Nachrichten vor. So übernimmt Emmi (+0,3%) die Mehrheit an einem kleinen österreichischen Anbieter von Bio-Ziegenmilch- und Schafmilchprodukten und der Ostschweizer Metallverarbeiter SFS (-0,7%) einen US-Bauzulieferer. Ausserdem hat der Börsenneuling Medartis (+0,2%) Zahlen vorgelegt.

rw/ra

(AWP)