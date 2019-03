Aktien Schweiz Eröffnung: Seitwärts - Stimmung wegen Brexit-Hoffnungen gut

Der Schweizer Aktienmarkt notiert am Dienstag im frühen Handel wenig verändert mit leicht freundlicher Tendenz. Die Stimmung am Markt sei an sich gut, meinen Händler und verweisen auf Hoffnungen auf einen geordneten Brexit. Ein Bremsfaktor sind allerdings die Schwergewichte, die alle im Minus notieren. An anderen europäischen Börsen zeigen die Indizes aufwärts.