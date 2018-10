Aktien Schweiz Eröffnung: Seitwärtsbewegung zum Start

Denn Belastungsfaktoren wie die laufenden Brexit-Verhandlungen, die Schuldenkrise in Italien sowie der Streit zwischen den USA und Saudi Arabien wegen des Journalisten Jamal Khashoggi schwebten nach wie vor "gefährlich nahe über den Köpfen der Anleger", heisst es am Markt. Zudem halten sich laut Analysten viele Investoren vor der anstehenden Flut von Quartalsberichten zurück. Es wird befürchtet, dass sich manche Unternehmen wegen des Handelskriegs zwischen den USA und China verhaltener zu den weiteren Geschäftsaussichten äussern werden.

Der Swiss Market Index (SMI) gewinnt bis 09.10 Uhr 0,10 Prozent auf 8'661,41 Punkte. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) zieht um 0,15 Prozent auf 1'382,55 Punkte an und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,04 Prozent auf 10'222,11 Zähler. Von den 30 Titeln im SMI/SLI notieren 19 im Plus, zehn im Minus und einer (Temenos) unverändert.

Bei den Blue Chips verzeichnen Sonova (+1,8%) die deutlichsten Gewinne. Der Hörgerätehersteller hält am heutigen Dienstag einen Investorentag ab. An diesem will das Management auf die Ankündigung des US-Elektrogeräteherstellers Bose reagieren, ins Hörgeräte-Business einzusteigen. Ansonsten legen nur noch Vifor (+1,7%) um mehr als 1 Prozent zu.

Auf der anderen Seite büssen Adecco (-0,7%), Swiss Life (-0,5%) sowie Clariant (-0,4%) im Vorfeld der heutigen Generalversammlung am markantesten ein.

Am breiten Markt richtet sich der Fokus auf Meyer Burger (+6,6%). Der Solarzulieferer hat ein weiteres Restrukturierungsprogramm angekündigt, das bei den Investoren gut ankommt.

Im Blickfeld der Investoren sind ausserdem Conzzeta (-1,0%) und Wisekey (+2,8%) nach Zahlen.

