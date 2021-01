Aktien Schweiz Eröffnung: Seitwärtstendenz hält an

Der Schweizer Aktienmarkt steht am Montag im frühen Geschäft kaum verändert, wobei insbesondere Gewinnmitnahmen in Novartis belasten. Der SMI knüpft damit an die Seitwärtstendenz der vergangenen Woche an, als die Kurse zwar stetig anstiegen, aber letztlich doch nur noch sehr moderat. Für einen positiven Unterton sind neue Konjunkturzahlen aus China besorgt, wo die Wirtschaft im vergangenen Jahr stärker gewachsen ist als von Analysten erwartet. In Marktkreisen wird dennoch mit einem ruhigen Start in die neue Woche gerechnet, zumal in den USA zwei Tage vor der Amtseinführung des neuen US-Präsidenten Joe Biden wegen des Feiertags "Martin Luther King Day" nicht gehandelt wird.