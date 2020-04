Aktien Schweiz Eröffnung: Setzt zu Erholung an - Konjunkturzahlen im Blick

Vor allem die rasante Ausbreitung des Virus in den USA sorgt verstärkt für Unruhe und verstärkt die Konjunktursorgen. Am Vortag hatte US-Präsident Donald Trump zudem die Märkte erschreckt, als er die Bürger auf sehr schwierige Wochen einstellte. Das Weisse Haus befürchtet nach einer Prognose zwischen 100'000 und 240'000 Toten.

Der SMI gewinnt um 09.30 Uhr 0,37 Prozent auf 9'202,91 Zähler. Der die 30 wichtigsten Aktien umfassende SLI steigt um 0,48 Prozent auf 1'336,98 und der breite SPI um 0,11 Prozent auf 11'206,90 Punkte. Die eine Hälfte der 30 SLI-Titel legt zu, die andere gibt nach.

Impulse für den Markt erwarten die Marktteilnehmer von den am Nachmittag anstehenden Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe. Die vor einer Woche publizierten Zahlen zeigten einen Anstieg der Erstanträge etwa um das Zehnfache auf rund 3,3 Millionen. Das war der höchste Wert seit Beginn der Datenerhebung. Am Freitag wird die vom Arbeitsministerium erhobenen Arbeitslosenrate veröffentlicht. Diese Zahlen dürften zeigen, wie stark sich die Coronakrise bereits auf die Wirtschaft niedergeschlagen hat.

Aktien, die am Vortag stark verloren hatten, setzen zu einer Erholung an. So gewinnen Swiss Re 2,6 Prozent und holen damit einen Teil des Vortagsminus auf. Zu den grössten Gewinnern zählen ausserdem die Banken UBS (+2,5%) und CS (+2,4%) sowie die Versicherer Zurich (+2,4%) und Swiss Life (+1,4%).

Die Aktien von Ams (+0,8%) machen nur einen kleinen Teil der jüngsten Einbussen wett.

Die defensiven Werte Nestlé (-0,4%) und Roche (-1,1%), die den Markt am Mittwoch unterstützt hatten, sind schwächer.

Temenos (-4,4%) setzen hingegen ihren den Abwärtstrend fort und Kühne + Nagel (-2,0%) leiden unter Gewinnmitnahmen.

Am breiten Markt holen Dufry (+7,5%) einen Teil der jüngsten Einbussen auf.

Die Aktien von Leonteq (-0,1% oder -0,05 Fr.) werden ex-Dividende von 0,50 Franken gehandelt.

pre/ra

(AWP)