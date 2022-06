Aktien Schweiz Eröffnung: SMI am grossen Verfalltag volatil

Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Freitag im frühen Handel volatil. Nach einem schwächeren Start dreht der Markt nach oben. Händler sprechen von einer zaghaften technischen Erholung nach den jüngsten Einbussen. Denn die Inflations- und Rezessionssorgen drückten weiterhin auf die Stimmung und hielten die Anleger von Käufen ab, heisst es am Markt. Am Berichtstag dürfte auch der grosse Eurex-Verfall den Kursverlauf beeinflussen, heisst es weiter.