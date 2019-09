Aktien Schweiz Eröffnung: SMI auf neuem Allzeithoch

An der Schweizer Börse ist am Montag mit moderaten Gewinnen in die neue Woche gestartet. Der Leitindex SMI übersprang dabei schon in der Eröffnung das am 3. Juli gesetzte Allzeithoch von 10'091,48 Punkten. Laut Händlern mehren sich die optimistischen Stimmen. Nach einem wochenlangen Zick-Zack-Kurs habe sich der Markt nun für die Richtung "nach oben" entschieden, ist zu hören.