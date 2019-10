Aktien Schweiz Eröffnung: SMI auf Rekordkurs - SoftwareOne debütiert zu 18,00 Fr

Die Schweizer Börse tendiert am Freitag im frühen Geschäft freundlich. Händler hoffen, dass der SMI an seinen Aufwärtstrend der vergangenen Tage anknüpfen kann. Sie schliessen aber auch nicht aus, dass im Verlauf die Kurse abbröckeln könnten. Die Anleger dürften einen Gang zurückschalten vor der kommende Woche anstehenden Zinsentscheidung der US-Notenbank. Auch werden am Nachmittag aus den USA Konjunkturzahlen erwartet, die den Markt noch beeinflussen könnten.