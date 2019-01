Aktien Schweiz Eröffnung: SMI durch Gewinnmitnahmen mit leichten Abgaben

Nun ergebe sich zwar die Frage, wie genau es mit dem Ausstieg Grossbritanniens aus der EU weitergehe, aber da scheine unter den Investoren eine gewisse Zuversicht zu herrschen. Derweil rückt das Thema Handelsstreit zwischen den USA und China wieder in den Fokus. So berichteten Medien, dass der chinesische Smartphone-Hersteller und Netzausrüster Huawei in den USA anscheinend kurz vor einer Anklage wegen Industriespionage steht. Dies könne sich negativ auf die Handelsgespräche zwischen den beiden Parteien auswirken, befürchten Marktteilnehmer.

Der Swiss Market Index (SMI) steht gegen 9.20 Uhr um 0,28 Prozent tiefer bei 8'849,07 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) verliert 0,43 Prozent auf 1'368,53 und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,24 Prozent auf 10'333,66 Stellen. Von den 30 Titeln im SMI/SLI geben 22 nach und acht gewinnen.

Grösster Gewinner unter den Blue Chips sind die Aktien von Geberit mit einem Plus von 2,4 Prozent. Das Sanitärtechnikunternehmen ist im Geschäftsjahr 2018 erneut gewachsen. Dabei hat die Dynamik gegen Ende des Jahres wieder etwas zugenommen. Wie es etwa bei Vontobel heisst, ist der Umsatz im Schlussquartal etwas höher als erwartet ausgefallen.

Mit deutlichem Abstand folgen aus dem defensiven Bereich noch die Aktien von Nestlé (+0,3%) und Swisscom (+0,1%).

Die Verliererliste führen im frühen Handel die Aktien der Credit Suisse an, die um 1,7 Prozent nachgeben. Hier hatte sich die HSBC eher kritisch über kurzfristige Unsicherheiten etwa in den Bereichen Vermögensverwaltung und Investmentbanking geäussert. Aber auch die UBS (-1,2%) und Julius Bär (-1,1%) gehören ebenfalls zu grösseren Verlierern. Die französische Grossbank Société Générale hatte am Morgen mit einem Einbruch im Kapitalmarktgeschäft für negative Schlagzeilen gesorgt.

hr/tt

(AWP)