Aktien Schweiz Eröffnung: SMI durchbricht 8'000 Marke

Mit tiefroten Kurstafeln beginnt die neue Börsenwoche in Europa. In der Schweiz fällt der SMI unter die Marke von 8'000 Punkten auf den tiefsten Stand seit Ende 2016. Die Märkte folgen damit den insgesamt schwachen Vorgaben aus Übersee. Bereits in Asien vermochten die Aktionen der führenden Notenbanken vom Wochenende keine Kehrtwende zu bringen und auch die Futures für die Wall Street deuten auf einen weiteren Ausverkauf hin. Händler sprechen von einer gefährlichen Abwärtsspirale.