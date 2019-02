Aktien Schweiz Eröffnung: SMI durchbricht 9'300-Punkte-Marke - Jahreshoch

Trotz der insgesamt freundlichen Tendenz gehen Marktteilnehmer davon aus, dass sich die Investoren vor dem Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Fed nach Börsenschluss eher zurückhalten werden. Aus dem Protokoll erhoffen sich Anleger ein besseres Verständnis über die Gründe für den doch recht abrupten Richtungswechsel des Fed, kommentiert ein Börsianer. Aber auch die Handelsgespräche zwischen den USA und China und die Brexit-Verhandlungen bleiben ein beherrschendes Thema.

Der Swiss Market Index (SMI) markiert gegen 9.15 Uhr bei einem Stand von 9'304,13 Punkten mit einem Aufschlag von 0,52 Prozent ein weiteres Jahreshoch. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) steigt um 0,56 Prozent auf 1'435,05 und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,45 Prozent auf 10'874,45 Punkte. Von den 30 Blue Chips geben nur Sonova und Swiss Life nach.

Derweil setzen sich die Aktien der CS mit einem Plus von 1,2 Prozent gleich im frühen Handel an die Spitze. UBS (+0,9%) und Julius Bär (+0,8%) folgen dicht dahinter. Bei der Credit Suisse stützt eine Ratingerhöhung durch Berenberg. Allerdings zeigt sich der zuständige Experte trotz der Erhöhung auf "Hold" weiter eher skeptisch über möglicherweise zunehmende Risiken etwa bei den Kreditbeständen. Für die UBS wird es im Laufe des Nachmittags spannend - dann steht die Urteilsverkündung im Steuerprozess in Frankreich an.

Ebenfalls fester tendieren Zykliker wie Clariant, Swatch und ABB. die mit Kursgewinnen zwischen 1,1 und 0,9 Prozent zu den gefragtesten Titeln zählen.

Kühne+Nagel (+0,8%) zählen nach Spekulationen um ein Interesse des dänischen DSV-Konzerns ebenfalls zu den grösseren Gewinnern. Allerdings hat DSV den Bericht des Branchen-Portals "Loadstar" bereits dementiert.

Am breiten Markt geben DKSH um 6,6 Prozent nach, nachdem ein Grossaktionär seine Papiere verkauft hat.

