Aktien Schweiz Eröffnung: SMI erleidet weitere Verluste

Einmal mehr sind die Kurstafeln an der Schweizer Börse tiefrot gefärbt. Der Ausverkauf geht nach der kurzen Pause am Mittwoch am Donnerstag weiter. Die Sorge um die wirtschaftlichen Folgen des sich weiter ausbreitenden Coronavirus hat Investoren fest im Griff. "Die aktuellen Verluste sind keine Korrektur des jüngsten Rally, sondern spiegeln vielmehr die Angst um die Auswirkungen des Virus auf die Unternehmensgewinne", kommentiert ein Händler.