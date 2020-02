Aktien Schweiz Eröffnung: SMI erneut auf Rekordhoch

Die Schweizer Börse bleibt auf Rekordkurs: Der Leitindex SMI hat kurz nach Eröffnung mit 11'107 Punkten ein neues Hoch erreicht. Angeschoben wird der Aufwärtstrend von positiven Vorgaben aus den USA und Fernost. Das Coronavirus, das in China schon mehr als 1000 Menschen das Leben gekostet hat, und seine Folgen bleiben Thema. Doch scheint das Interesse der Marktteilnehmer an dem Virus etwas abzuklingen, heisst es am Markt.