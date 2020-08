Aktien Schweiz Eröffnung: SMI eröffnet leicht im Plus

Der Schweizer Aktienmarkt ist am Dienstag mit moderaten Gewinnen in die Sitzung gestartet. Der Leitindex SMI schloss damit an die kleinen Avancen vom Vortag an. Er folgt damit den gut gelaufenen US-Börsen. In New York hatte der Dow Jones Industrial am Vorabend - ungeachtet aller Corona-Probleme - auf dem höchsten Stand seit Ende Februar geschlossen. Auch in Asien zogen die Indizes zum Teil deutlich an.