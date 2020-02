Aktien Schweiz Eröffnung: SMI eröffnet schwächer - CS belasten

Bereits in Fernost hatten sich die Anleger zurückhaltend gezeigt. Investoren dürften auch vor neuen US-Arbeitsmarktdaten noch in Deckung bleiben. In Deutschland wurden bereits am Morgen wenig erfreuliche Konjunkturdaten veröffentlicht. Dort brach die Industrieproduktion zum Jahresende 2019 ein. Am Vortag waren bereits die Auftragseingänge überraschend schwach ausgefallen.

Der Leitindex SMI verliert um 09.20 Uhr 0,15 Prozent auf 10'993,53 Punkte. Der SLI, der die 30 wichtigsten Schweizer Werte umfasst, gibt nach um 0,34 Prozent auf 1'680,30 und der breite SPI um 0,12 Prozent auf 13'527,13 Zähler. Bei den 30 Blue Chips stehen 20 Verlierer acht Gewinnern gegenüber. Zwei Titel notieren unverändert.

Die CS-Aktien (-4,5%) brechen nach dem angekündigten Machtwechsel ein. Nach zunehmendem Druck aufgrund der Beschattungsaffäre verlässt CEO Tidjane Thiam die Grossbank. Und obschon der Öffentlichkeit mit Thomas Gottstein ein fähiger Nachfolger präsentiert wird, sorgt der Wechsel an der Geschäftsleitungsspitze bei einigen Händlern für Unbehagen. Sie fürchten, dass die Rochade einigen Grossaktionären sauer aufstossen könnte.

Ebenfalls im Minus, wenn auch in deutlich geringerem Umfang, sind die beiden Bankaktien UBS (-1,0%) und Julius Bär (-1,1%).

Auf der anderen Seite stützen die Schwergewichte. Bei Nestlé (+0,1%) hat die Beteiligung L'Oréal am Vorabend ein starkes Wachstum im Jahr 2019 gemeldet. Als Wermutstropfen bezeichneten Analysten jedoch, dass der effektive Gewinn pro Aktie und damit auch der Beitrag für Nestlé wegen Sonderkosten tiefer ausfalle.

Novartis liegen um 0,1 Prozent im Plus. Branchennachbar Roche (-0,1%) dagegen hat anfängliche Gewinne wieder abgegeben. Der Pharmakonzern hat am Morgen positive Studiendaten mit seinem Immuntherapeutikum Tecentriq bei der Behandlung von Leberkrebs präsentiert.

Im breiten Markt geben Ems (-1,9%) nach Zahlen nach. Der Spezialchemiekonzern musste 2019 erstmals seit vier Jahren einen Umsatzrückgang hinnehmen. Für das laufende Jahr geht Ems von einer anhaltend schwachen weltwirtschaftlichen Entwicklung aus. Auf die Nennung einer Umsatzprognose für das laufende Jahr verzichtet das Unternehmen erneut. Mobimo (-0,2%) geben nach dem Jahresergebnis etwas nach.

