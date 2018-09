Aktien Schweiz Eröffnung: SMI eröffnet seitwärts

So war der Euro-Franken-Kurs am Freitag auf ein Jahrestief gefallen. Am Montag zeichnet sich am Devisenmarkt jedoch eine leichte Entspannung ab. Die geopolitischen Sorgen sind allerdings keineswegs verschwunden. Im Gegenteil kommen die Handelskonflikte allmählich in der Realwirtschaft an. So ist in China ein wichtiger Stimmungsindex auf den tiefsten Stand seit über einem Jahr gefallen, was an den asiatischen Börsen für nachgebende Kurse sorgte.

Der Swiss Market Index (SMI) steht um 09.15 Uhr 0,06 Prozent höher bei 8'978,56 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gewinnt 0,12 Prozent auf 1'468,83 und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,05 Prozent auf 10'745,69 Stellen. Von den 30 wichtigsten Titeln stehen 19 im Plus und elf im Minus.

Die deutlichsten Gewinne im SMI/SLI verzeichnen Swiss Life (+1,1%). Die Aktien des Versicherungskonzerns profitieren von einer Rating-Aufstufung der JPMorgan-Analysten auf "Neutral" von "Underweight".

Deutlich erholt zeigen sich dahinter auch die Grossbankenpapiere von UBS (+1,1%) und CS (+1,0%), die sich in der letzten Woche schlechter als der Gesamtmarkt entwickelt hatten.

Klar im Plus sind auch Sonova (+0,5%), nachdem die Analysten von HSBC das Rating für die Papiere auf "Buy" von "Hold" erhöht haben.

Auf der anderen Seite setzten die Luxusgüteraktien von Swatch (-2,2%) und Richemont (-0,8%) die Talfahrt vom Freitag fort. Ihnen schaden die neusten Angaben zur chinesischen Wirtschaft. China ist für die beiden Gesellschaften ein Hauptabsatzmarkt.

Leicht im Minus notieren auch die beiden Schwergewichte von Roche und Nestlé, während die Novartis-Papiere leicht höher notieren.

Am breiten Markt fallen Dormakaba (+4,8) nach einem positiven Analystenkommentar und Dätwyler (+1,7%) nach einer Übernahme positiv auf. Auf der anderen Seite geben etwa AMS (-1,8%) stark nach.

rw/kw

(AWP)