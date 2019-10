Aktien Schweiz Eröffnung: SMI etwas tiefer nach Rekordjagd

Dem Schweizer Aktienmarkt ist am Dienstag nach dem jüngsten Höhenflug zunächst etwas die Luft ausgegangen. Der Leitindex SMI notiert im frühen Handel denn auch leicht tiefer. Allerdings hatte er sich auch am Vortag zunächst in einer engen Spanne bewegt, bevor er am Ende auf Rekordniveau geschlossen hatte.