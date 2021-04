Aktien Schweiz Eröffnung: SMI freundlich - Zurückhaltung vor vor US-Daten

Der Schweizer Aktienmarkt zieht am Donnerstag nach einem verhaltenen Start im frühen Geschäft leicht an. Die Vorgaben von den ausländischen Märkten seien zwar wenig richtungsweisend. Doch sei der Start in die US-Berichtsaison verheissungsvoll angelaufen. Zudem ist die US-Wirtschaft im ersten Quartal laut Notenbank Fed etwas schneller gewachsen.