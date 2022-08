Aktien Schweiz Eröffnung: SMI gibt leicht nach - Fokus auf US-Inflation

Der Schweizer Aktienmarkt gibt am Dienstag im frühen Geschäft etwas nach. Vor der Veröffentlichung der US-Inflationsdaten am Mittwoch hielten sich die Anleger zurück, heisst es am Markt. Nach dem unerwartet starken US-Arbeitsmarktbericht vom vergangenen Freitag behalten die Marktteilnehmer die geldpolitische Entwicklung und damit die US-Inflation fest im Blick. Andere Impulse sind dagegen dünn gesät. Unternehmensergebnisse aus dem Inland beschränken sich am Berichtstag auf Firmen aus den hinteren Rängen.