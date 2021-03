Aktien Schweiz Eröffnung: SMI gibt leicht nach - Zinsängste bremsen

Die Stimmung ist laut Händlern wegen der wieder aufgekeimten Zinsängste insgesamt etwas eingetrübt. Dies wurde von den wieder anziehenden Renditen am US-Obligationenmarkt ausgelöst. Dazu drückten auch die überraschend schwachen Daten vom US-Arbeitsmarkt vom Vortag auf die Stimmung, heisst es weiter. Für Impulse sorgen könnten am Nachmittag die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten aus den USA.

Der SMI notiert um 09.20 Uhr um 0,33 Prozent tiefer bei 10'736,73 Punkten. Der SMIC, in dem Dividenden miteinbezogen sind, legt dagegen um 0,31 Prozent auf 23'647,80 Zähler zu. Ebenfalls fester ist umfassende SPI, der um 0,26 Prozent auf 13'4767,98 Punkte steigt. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind und in dem die Gewichtung der einzelnen Schwergewichte gekappt ist, sinkt um 0,07 Prozent auf 1'741,53 Zähler. Von den 30 SLI Titeln legen 21 zu und neun geben nach.

Das SMI-Schwergewicht Novartis verliert 4,0 Prozent oder 3,26 Franken. Die Aktie wird ex-Dividende von 3,00 Franken gehandelt. Die Genussscheine von Rivale Roche gewinnen 0,6 Prozent und Nestlé, ein weiteres Schwergewicht, steigt um 0,7 Prozent, was den SMI auffängt.

Ebenfalls fester sind Kühne+Nagel (+1,1%). Händler sprechen von Anschlusskäufen. Der Logistikkonzern hatte am Mittwoch den Jahresbericht veröffentlicht. Ebenfalls gesucht sind ABB (+0,6%).

Dagegen büssen AMS (-2,0) Terrain ein. Händler verweisen auf die Kursverluste an der Technologiebörse Nasdaq. Darunter leiden auch Logitech (-1,1%). Swiss Life (-0,7%) geben nach, nachdem HSBC das Rating für den Lebensversicherer auf "Hold" von "Buy" gesenkt hat.

Am breiten Markt fallen MeierTobler (+3,1%), Forbo (+1,3%), Kardex (+0,6%) VAT (-0,7%) und Inficon (+1,3%) hervor. Die fünf Firmen haben ihre Jahresergebnisse veröffentlicht.

